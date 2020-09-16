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أخبار البلد

السيسي: أنا والحكومة بنتحرق عشان مصر متتحرقش.. هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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صدى البلد

 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه لم يسء أبدا في حديثه لأحد ، مضيفا: " من 100 عام وأكثر كانت الدولة المصرية ظروفها أفضل ولم تنس أن تساعد وتتعاون ، ولكن نرى البعض مع تغيير الصورة بيبحثوا عن هدم مصر ، وبيجهزوا قنوات وبيدفعوا فلوس لناس علشان يهدوا بلد ، وأنا بسأل المصريين هل ده رد الجميل بعدما تم خلال 100 عام ، اوعوا حد يهد بلدكم ويقلكم كلام كدب ".



وتابع : " ما يفعلوه يرقى للخيانة والتآمر اقسم بالله أمام الله، احنا مش عاوزين حد  يساعد إحنا متشكرين لكن ابعدوا عننا بشركم دي فيها 100 مليون عاوزينها تتقاتل وتتخرب إحنا بنصلح اللي بقاله سنين متساب ،
والحكومة بتتحرق معايا كل ما يعملوا أقول لسة" .



وتابع: "أنا والحكومة بنتحرق عشان مصر متتحرقش عشان اللي ضمايرهم ضاعت ومش هاممهم حاجة وبيشككوا الناس البسطاء هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون".



 


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