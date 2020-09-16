ببنطلون مقطع.. شقيقة محمد رمضان تتألق بإطلالة كاجوال

وظهرت شقيقة محمد رمضان، ببنطال جينز ممزق وبلوزة أنيق ، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وكانت الفنانة دينا فؤاد أبرز المعجبين بالصورة.









وتركت إيمان رمضان شعرها منسدلا بطريقة جذابة وأنيقة، ولم تتكلف في اقتناء الاكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة لاكمال إطلالتها.









ومن الناحية الجمالية وضعت لمسات هادئة من الميك اب المناسب لبشرتها البرونزية واختارت أحمر شقاه باللون الروز، واليكم صورة توضح تفاصيل إطلالتها.