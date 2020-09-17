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محافظات

منظر غير حضاري.. تراكم القمامة أمام بوابة دخول الطالبات بمدرسة في العريش.. شاهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
تراكم القمامة
تراكم القمامة
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احمد صالح
تشهد بوابات مدرسة اللواء أحمد عسكر الثانويه بنات وسط مدينة العريش شمال سيناء ، تراكم أكوام القمامة بكميات كبيرة ، بما يؤكد التقصير من جانب شركة النظافة .

وتقول نجوى رفاعي مديرة المدرسة، أن أكوام القمامة ملفات أمام بوابه الطالبات بالمدرسه ، وهذا المنظر يتكرر يوميآ في فترات الصباح ..
وأكدت بأن هذا المنظر غير حضاري وغير آدمي، خاصة وانها متواجدة امام بوابه مؤسسه تعليميه تخدم قطاع كبير من سكان العريش هم بناتنا وفلذات أكبادنا .

مؤكدة ، يجب ان يعلم ع أولياء الأمور هم مصدر الضرر لأبنائهم، عندما يلجأون الي القاءالقمامه أمام بوابة الدخول ..وتساءلت هل لهذه الدرجه أصبحنا لا ندرك خطورة أفعالنا وعواقبها؟

وقالت تحدثنا للمسئولين .. وتواصلنا مع أهالي الحي بشكل مباشر .. تحدثنا مع مسجد الحي ليقوم لتوعية المواطنين بأهمية النظافة.

وقدمت استغاثة للواء المحافظ واللواء رئيس المدينة بسرعة رفع اكوام القمامة ونظافة المكان خاصة وانه يجري اتمام الصيانة والترميم لاستقبال العام الدراسي الجديد .

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منظر غير حضاري.. تراكم القمامة أمام بوابة دخول الطالبات بمدرسة في العريش.. شاهد
منظر غير حضاري.. تراكم القمامة أمام بوابة دخول الطالبات بمدرسة في العريش.. شاهد
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