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سيارات

جوديير الشرق الأوسط وأفريقيا تتعاون مع جي بي أوتو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:29 م
جوديير
جوديير
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هند عصام
كشفت شركة جوديير، عن اتفاهها مع شركة السيارات الرائدة في مصر ""جي بي أوتو"، لتكون موزعًا معتمدًا لبيع إطارات جوديير في مصر.

وقال بيان صادر عن "جي بي أوتو"، إن التحالف مع "جي بي أوتو"، يمنح عملاء جوديير في جميع أنحاء مصر أفضل مستوى ممكن من الخدمة لناحية المنتجات والتوافر والقرب.

واضاف البيان: "يؤكد هذا الإعلان التزام شركة جوديير بتسهيل عملية توزيع وامتلاك إطاراتها في مصر، ومن خلال هذه الشراكة مع جي بي اوتو، ستطلق جوديير سلسلة من المبادرات في مصر، والتي ستشمل المؤتمرات الخاصة بالشركاء، إلى جانب الحملات التي تركّز على المستهلكين والأساطيل، وكذلك التركيز القوي على تطوير تجارة التجزئة".

وعلّق خالد عرفة، المدير العام لشركة جوديير في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: " إن جي بي اوتو لديها إرث راسخ تمامًا مثل جوديير، خصوصًا ان المجموعة عملت في قطاع السيارات بمصر لأكثر من نصف قرن، واتبعت ثقافة تركّز على تشجيع روح الابتكار".

وأضاف أن هدفنا، يتمثل في أن نكون العلامة التجارية الرائدة للإطارات في مصر وجميع أنحاء المنطقة، وذلك من خلال الاستجابة لاحتياجات المستهلكين كي نصبح الخيار المفضل لديهم، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزامنا المستمر تجاه السوق المصري، بحيث نستفيد من تاريخ علامتنا التجارية ومنتجاتنا وشراكاتنا المحلية القوية لخدمة احتياجات السوق والعملاء، حيث تظهرالعديد من المؤشرات للنجاح في السوق

من جانبه، قال كريم قداس، رئيس العمليات بجي بي اوتو: "تعدّ جوديير الخيار الأمثل في محفظة جي بي اوتو، لا سيما انها تكمل وتعزّز مكانتنا في قطاعي التميّز والرفاهية. ولطالما كان هدفنا الرئيسي تقديم تجربة فريدة للمستهلك المصري من حيث الخدمة والراحة. من هنا، ستتيح لنا هذه الشراكة توفير إطارات جوديير عالية الجودة في جميع أنحاء مصر، وذلك عن طريق مجموعة واسعة من شبكاتنا".

وفي هذا الإطار تنوي جي بي اوتو إطلاق شبكة جوديير للإطارات السريعة في جميع أنحاء مصر اعتبارًا من عام 2021، لتوفير تجربة فريدة للمستهلك المصري من حيث الخدمة والراحة.
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