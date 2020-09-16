تحذير خطير في هولندا من انهيار نظام اختبار فيروس كورونا

قال برام ديدرين، رئيس مختبر ميكروفيدا لاختبارات الصحة العامة، إن نظام اختبار فيروس كورونا في هولندا على وشك الانهيار، مضيفًا أنه يجب تقديم اجراءات سريعة وذات أولوية تفيد في التعامل مع أزمة وباء كورونا المتزايدة.









وقال ديدرين لصحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية اليوم الأربعاء، " لقد وصلنا بالفعل إلى الحدود القصوى ... ينتظر الناس نتيجة اختبار لمدة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام، إنها طريقة طويلة جدًا، فهم يريدون معرفة النتيجة في غضون يوم واحد، وما زلنا في سبتمبر والطقس جيد والمستشفيات جيدة، لكنني متأكد من أنه مع بداية أكتوبر، سيتم إغلاق النظام تمامًا وستكون هناك كارثة كبرى".









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كما دعا المتخصص الحكومة الهولندية إلى تعزيز الاختبار ذي الأولوية لمجموعات محددة من الناس، مثل موظفي المستشفى والمعلمين، بالإضافة إلى ممثلي المهن الأخرى الذين لا يستطيعون العمل بدوام كامل من المنزل.









وفقًا لـ ديدرين، فإنه من الضروري إجراء اختبارات سريعة في أقصر وقت ممكن، بينما يمكن تحليل اختبارات كوفيد 19 الهولندية في المختبرات في البلدان ذات السعة الأكبر، مثل ألمانيا.









وأكدت هولندا حتى الآن وجود أكثر من 84500 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 6258 حالة وفاة.







