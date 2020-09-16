ترامب يرشح إريك ونديت سفيرا لأمريكا في قطر

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ترشيح اريك ونديت، سفيرا للولايات المتحدة لدى قطر.









يذكر أن ونديت خدم في العراق وأفغانستان، كما تولى منصب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، وكان المنسق الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل.





وبدأت الولايات المتحدة التحرك في محاولة جديدة لحل الأزمة بين الرباعي العربي وقطر، بعد 3 سنوات من المقاطعة العربية للدوحة، حيث تحاول واشنطن النجاح بعد عدة محاولات فاشلة؛ بسبب استمرار دعم قطر للإرهاب، وتصاعد دورها التخريبي في المنطقة إلى جانب حليفتيها، تركيا وإيران.









وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة حريصة على أن ترى قطر وجيرانها في الخليج العربي ينهون أزمة دبلوماسية استمرت ثلاث سنوات أدت إلى حصار الإمارة.









وفي حديثه- خلال افتتاح جلسة الحوار الاستراتيجي السنوية الثالثة بين قطر والولايات المتحدة- قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن إنهاء الخلاف؛ سيسهل تعاونًا إقليميًا أكبر بين واشنطن والدوحة، مضيفًا أن "الوقت قد حان لإيجاد حل للصراع الخليجي".



