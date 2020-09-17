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بين الناس

شكوى لأهالي قرية كوم أشفين بالقليوبية من تراكم القمامة وسط الكتل السكنية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن رامى رمضان، من أهالى قرية كوم أشفين بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة وسط الكتل السكنية بالقرية وتعمل على نشر الرائحة الكريهة والأمراض الضارة وتجمع الكلاب الضالة. 


ويقول فى رسالته: "نعانى من تراكم القمامة وللأسف تم بناء سور منذ أسبوعين سط كتل القمامة عمل على تجميعها فى نفس المكان دون إزالتها".


للتواصل مع القارئ: 01200109834


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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