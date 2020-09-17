شكوى لأهالي قرية كوم أشفين بالقليوبية من تراكم القمامة وسط الكتل السكنية

شكا المواطن رامى رمضان، من أهالى قرية كوم أشفين بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة وسط الكتل السكنية بالقرية وتعمل على نشر الرائحة الكريهة والأمراض الضارة وتجمع الكلاب الضالة.











ويقول فى رسالته: "نعانى من تراكم القمامة وللأسف تم بناء سور منذ أسبوعين سط كتل القمامة عمل على تجميعها فى نفس المكان دون إزالتها".









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