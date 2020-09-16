الصحة العالمية: أقل من 10% من سكان العالم مصابون بـ كورونا

وأضافت خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع زميلها مايك رايان، اليوم الاربعاء، قائلة "تخبرنا اختبارات الأمصال، أن من بين مئات الدراسات التي يتم إجراؤها كشفت النتائج عن أن أقل من 10 في المائة من السكان على مستوى العالم، أصيبوا حتى الآن".







