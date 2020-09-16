الولايات المتحدة تهدد بفرض العقوبات على منتجي أسلحة إيران بالقوة

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إليوت أبرامز، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستفرض "القوة الكاملة" لفرض عقوبات واشنطن على أي منتج أسلحة يتعامل مع إيران، بمجرد أن يصل الأمريكيون إلى هدفهم المتمثل في إعادة فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.





ويأتي البيان بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن واشنطن تعمل على تقديم قرار للأمم المتحدة الأسبوع المقبل لجعل حظر الأسلحة الإيراني دائمًا.









وقال بومبيو للصحفيين: "سنعود إلى الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات، بحيث يصبح حظر الأسلحة على إيران دائمًا، الأسبوع المقبل".





وفي الشهر الماضي، حاولت الولايات المتحدة إطلاق ما يسمى بآلية "سناباك" بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لإعادة فرض العقوبات ضد إيران التي تم رفعها سابقًا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.





ومع ذلك، لم يحظ مشروع القرار بالدعم الكافي لاعتماده مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وحذرت إيران من أن تمديد حظر الأسلحة سيعني نهاية الاتفاق النووي.





ورفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، في أغسطس، اقتراحا أمريكيا بتمديد حظر الأسلحة الإيرانية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

ومن المتوقع أن تنتهي هذه القيود في 18 أكتوبر.





وتفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 في مايو 2018.





خطة العمل الشاملة المشتركة، التي وقعتها إيران والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وينص الاتحاد على رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل تقليص برنامجها النووي والتأكد من سلامته. تم تكريس الصفقة بعد ذلك في قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، بما في ذلك بند بشأن حظر الأسلحة لمدة خمس سنوات.





وتخلت الولايات المتحدة من جانب واحد عن الاتفاق في مايو 2018 مما دفع إيران إلى تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.