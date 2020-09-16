أمير عبدالعزيز: بطولتان وفوز على الأهلي وبيراميدز سبب رحيلي عن الزمالك

كشف أمير عبدالعزيز المدرب العام السابق لفريق الزمالك، عن تفضيله الرحيل فى الوقت الحالي عن الجهاز الفني متمنيا لهم التوفيق فى الفترة المقبلة.
وقال أميرعبدالعزيز: أوجه الشكر لمرتضى منصور وأمير مرتضي واللاعبين على الفترة التى تواجدت فيها مع الفريق مؤكدا أنه فضل الرحيل عن الفريق بعد فوزه ببطولتين وأيضا الفوز على الأهلي مرتين وبيراميدز مرتين وتحقيق نتائج مميزة.
ويضم الجهاز الفني المؤقت للزمالك كلا من طارق يحيى مديرا فنيا ومعه كل من أيمن عبد العزيز ومدحت عبد الهادي مساعدين.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أخطر إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.
وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.