تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة في كفرالشيخ.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كنفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعادل بزاوى، مدير الشئون القانونية.





أوضح محافظ كفرالشيخ، انه تم تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " 3 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و 7 عقود بمراكز " دسوق، بيلا، الرياض، مطوبس، الحامول"، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.





وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن عدد المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم بلغ 5700 مواطن تم قبول عدد 1085 طلب ورفض 387 طلب لعدم استيفاءهم الشروط الواردة بالقانون، كما تم إرسال عدد 886 طلب للمساحة العسكرية للدراسة، وتم الموافقة منها على 741 طلب ورفض 5 طلبات ومازال 140 طلب تحت الدراسة.