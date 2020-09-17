كل ما تريد معرفته عن إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر

وقد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن المكتبة الرقمية ستكون المصدر الاساسي الذي لابد أن يعتمد طلاب المدارس عليه لإعداد المشروعات البحثية الخاصة بهم هذا العام.

وقد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن المكتبة الرقمية ستكون المصدر الاساسي الذي لابد أن يعتمد طلاب المدارس عليه لإعداد المشروعات البحثية الخاصة بهم هذا العام.

وقد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن المكتبة الرقمية ستكون المصدر الاساسي الذي لابد أن يعتمد طلاب المدارس عليه لإعداد المشروعات البحثية الخاصة بهم هذا العام.

وهي مكتبة رقمية ضخمة جدا ، تضم بداخلها العديد من مصادر المعلومات التي تفيد طلاب جميع الصفوف الدراسية ، وقد تم استحداث هذه المنصة بعد تعليق الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا بـ 4 أيام فقط ، وكان الهدف هو مساعدة طلاب المدارس على استكمال الدراسة بطريقة التعلم عن بعد في ظل ظروف تعليق الدراسة وإغلاق المدارس مع قرب فترة التقييمات.

وهي مكتبة رقمية ضخمة جدا ، تضم بداخلها العديد من مصادر المعلومات التي تفيد طلاب جميع الصفوف الدراسية ، وقد تم استحداث هذه المنصة بعد تعليق الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا بـ 4 أيام فقط ، وكان الهدف هو مساعدة طلاب المدارس على استكمال الدراسة بطريقة التعلم عن بعد في ظل ظروف تعليق الدراسة وإغلاق المدارس مع قرب فترة التقييمات.

وهي مكتبة رقمية ضخمة جدا ، تضم بداخلها العديد من مصادر المعلومات التي تفيد طلاب جميع الصفوف الدراسية ، وقد تم استحداث هذه المنصة بعد تعليق الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا بـ 4 أيام فقط ، وكان الهدف هو مساعدة طلاب المدارس على استكمال الدراسة بطريقة التعلم عن بعد في ظل ظروف تعليق الدراسة وإغلاق المدارس مع قرب فترة التقييمات.

وهي منصة إلكترونية مخصصة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، حيث يدخل عليها الطلاب لأداء الامتحانات الالكترونية عبر أجهزة التابلت الخاصة بها ، وقد تحملت هذه المنصة خلال الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الاول الثانوي التي انطلقت الاحد الماضي أكثر 580 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية دون أي أعطال.

وهي منصة إلكترونية مخصصة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، حيث يدخل عليها الطلاب لأداء الامتحانات الالكترونية عبر أجهزة التابلت الخاصة بها ، وقد تحملت هذه المنصة خلال الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الاول الثانوي التي انطلقت الاحد الماضي أكثر 580 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية دون أي أعطال.

منصة ادمودو للتواصل و تقديم الأبحاث

وهي منصة جديدة تم استحداثها أيضا بعد ظروف تعليق الدراسة في المدارس بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد ، وهذه المنصة تهدف إلى توفير فصولا افتراضية لطلاب المدارس تحاكي نفس فصولهم التي كانوا يذهبوا إليها في مدارسهم ، حيث تساعد هذه الفصول الافتراضية المتاحة على المنصة في توفير التواصل الالكتروني اللازم بين الطلاب والمعلمين ، لتعويض فترة تعليق الدراسة ، وتقديم الارشادات اللازمة من المعلمين للطلاب في عمل المشروعات البحثية .





ومن المقرر أن تستخدم هذه المنصة أيضا في رفع المشروعات البحثية الخاصة بطلاب المدارس من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي ليتم تقييمها من جانب وزارة التربية والتعليم في موعد أقصاه 15 مايو 2020 .





منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الاعدادية و صفوف الثانوية

وهي أحدث المنصات التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم منذ يومين فقط ، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، هذه المنصة هي منصة جديدة و الدخول عليها مجاني، أعدها فريق التعليم الإلكتروني في الوزارة.





وأوضح وزير التربية و التعليم ، ان هذه المنصة ستقدم للطلاب فصولا حية لتقديم مراجعات المرحلة الاعدادية و الثانوية العامة.





وأشار وزير التربية و التعليم ، إلى أن منصة البث المباشر للفصول الافتراضية تستخدم تكنولوجيا حديثة جدا ، قامت على اعدادها شركة سيسكو او مايكروسوفت .





وقال وزير التربية و التعليم ، بمجرد الدخول على هذه المنصة الجديدة سيجد الطالب أنه ملزم بإختيار المرحلة الدراسية ، مشيرًا إلى أن المتاح الان على المنصة فصول على الهواء من أفضل الاساتذة في وزارة التربية و التعليم لطلاب الصفوف الثالث الاعدادي والاول والثاني والثالث الثانوي.





وأضاف وزير التربية والتعليم : بمجرد اختيار السنة الدراسية سيجد الطالب جدول البث المباشر الخاص الصف الدراسي الذي تم اختياره .





وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن الطالب سوف يجد هذه الفصول على الهواء على مدار الاسبوع ، مؤكدا أن الفصل الواحد يحتمل دخول 10 آلاف طالب معا في وقت واحد ، وهو ما يتيح مصدرا جديدا للتعلم عن بعد.



