كل ما تريد معرفته عن إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على اتخاذ اجراءات فعلية نحو التحول الرقمي التدريجي لمنظومة التعليم في مصر .
فقد اهتمت وزارة التربية والتعليم بتوفير محتوى تعليمي رقمي لمساعدة الطلاب على بدء التعود على وجود مصادر تعلم أخرى غير الكتاب الورقي التقليدي
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فقد قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق عددا من المنصات الالكترونية وهذه المنصات هي :
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وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد مختصرا يشرح معلومات عن كل منصة :
منصة بنك المعرفة المصري :
تهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري ، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل ، وذلك بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم ، حيث أعدت شركة بريتانيكا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية و مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية محتوى رقمي للمواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء باللغتين العربية والانجليزية ، ويشمل هذا المحتوى نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو توضح الموضوعات المقررة على الطلاب في هذه المواد والمفاهيم الخاصة بها ، بالاضافة إلى إتاحة أسئلة واختبارات تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس .
منصة الامتحانات الالكترونية الخاصة بطلاب الثانوي
وهي منصة إلكترونية مخصصة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، حيث يدخل عليها الطلاب لأداء الامتحانات الالكترونية عبر أجهزة التابلت الخاصة بها ، وقد تحملت هذه المنصة خلال الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الاول الثانوي التي انطلقت الاحد الماضي أكثر 580 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية دون أي أعطال.
منصة المكتبة الرقمية "ذاكر"
وهي مكتبة رقمية ضخمة جدا ، تضم بداخلها العديد من مصادر المعلومات التي تفيد طلاب جميع الصفوف الدراسية ، وقد تم استحداث هذه المنصة بعد تعليق الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا بـ 4 أيام فقط ، وكان الهدف هو مساعدة طلاب المدارس على استكمال الدراسة بطريقة التعلم عن بعد في ظل ظروف تعليق الدراسة وإغلاق المدارس مع قرب فترة التقييمات.
وقد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن المكتبة الرقمية ستكون المصدر الاساسي الذي لابد أن يعتمد طلاب المدارس عليه لإعداد المشروعات البحثية الخاصة بهم هذا العام.
منصة ادمودو للتواصل و تقديم الأبحاث
وهي منصة جديدة تم استحداثها أيضا بعد ظروف تعليق الدراسة في المدارس بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد ، وهذه المنصة تهدف إلى توفير فصولا افتراضية لطلاب المدارس تحاكي نفس فصولهم التي كانوا يذهبوا إليها في مدارسهم ، حيث تساعد هذه الفصول الافتراضية المتاحة على المنصة في توفير التواصل الالكتروني اللازم بين الطلاب والمعلمين ، لتعويض فترة تعليق الدراسة ، وتقديم الارشادات اللازمة من المعلمين للطلاب في عمل المشروعات البحثية .
ومن المقرر أن تستخدم هذه المنصة أيضا في رفع المشروعات البحثية الخاصة بطلاب المدارس من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي ليتم تقييمها من جانب وزارة التربية والتعليم في موعد أقصاه 15 مايو 2020 .
منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الاعدادية و صفوف الثانوية
وهي أحدث المنصات التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم منذ يومين فقط ، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، هذه المنصة هي منصة جديدة و الدخول عليها مجاني، أعدها فريق التعليم الإلكتروني في الوزارة.
وأوضح وزير التربية و التعليم ، ان هذه المنصة ستقدم للطلاب فصولا حية لتقديم مراجعات المرحلة الاعدادية و الثانوية العامة.
وأشار وزير التربية و التعليم ، إلى أن منصة البث المباشر للفصول الافتراضية تستخدم تكنولوجيا حديثة جدا ، قامت على اعدادها شركة سيسكو او مايكروسوفت .
وقال وزير التربية و التعليم ، بمجرد الدخول على هذه المنصة الجديدة سيجد الطالب أنه ملزم بإختيار المرحلة الدراسية ، مشيرًا إلى أن المتاح الان على المنصة فصول على الهواء من أفضل الاساتذة في وزارة التربية و التعليم لطلاب الصفوف الثالث الاعدادي والاول والثاني والثالث الثانوي.
وأضاف وزير التربية والتعليم : بمجرد اختيار السنة الدراسية سيجد الطالب جدول البث المباشر الخاص الصف الدراسي الذي تم اختياره .
وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن الطالب سوف يجد هذه الفصول على الهواء على مدار الاسبوع ، مؤكدا أن الفصل الواحد يحتمل دخول 10 آلاف طالب معا في وقت واحد ، وهو ما يتيح مصدرا جديدا للتعلم عن بعد.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، وجاءت كالتالي:-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".- الصف من الأول حتى الثالث الثانوي.. لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".
وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عن عدة مشروعات تعكف وزارة التربية والتعليم على تنفيذها خلال العام الدراسي 2020/2021، وهي كالتالي:
- استكمال منصة إدارة التعلم LMS للمرحلة الثانوية من خلال استكمال إضافة محتوى جديد متصل بالمنهج، بما في ذلك محتوى الصف الثالث الثانوي.
- إنشاء وإتاحة دورات لشرح مناهج جميع المواد عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.
- إتاحة كتب إلكترونية تفاعلية لشرح كل جزء من المنهج وسيكون ذلك بديل للكتب الخارجية.
- مشروع "كل طفل متصل" وهو مشروع يهدف إلى إتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات لأولياء الأمور بالتعاون مع شركات الاتصالات.
- التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.