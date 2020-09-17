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أخبار العالم

ترامب: السعودية تعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل قريبا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات والبحرين وتعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل قريبا. 

وأضاف ترامب خلال كلمة له: " التورط عسكريًا في الشرق الأوسط كان أسوأ قرارات الإدارات الأمريكية السابقة".

وتابع: "لن نسمح لإيران بأي حال بالحصول على سلاح نووي".

وفي وقت سابق، تعهد المبعوث الأمريكي الخاص بملف إيران إليوت أبرامز، بفرض العقوبات الأمريكية كاملة على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران، فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران.

وكان مجلس الأمن الدولي رفض محاولة أمريكية في 14 أغسطس لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر، غير أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استنادا لتفسيرها القانوني الخاص.
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