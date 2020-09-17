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رياضة

مرتضى منصور: رينيه فايلر سيرحل عن النادي الأهلي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:05 ص
السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر
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محمد رشاد
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي لن يستمر مع الفريق الأحمر.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "على مسئوليتي، فايلر سيرحل عن الأهلي، ولن يستمر مع الفريق".

وأضاف مرتضى منصور، "اللجنة الخماسية لن تمنحنا الراحة الكافية قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ولن أخوض مواجهة الرجاء ونصف فريق مصاب".

واختتم مرتضى منصور، حديثه، قائلًا "الاتحاد المغربي قام بتأجيل مواجهات الوداد والرجاء قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويجب أن يتم منحنا الراحة الكافية قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
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