AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو: مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:10 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
أكد أحمد حسام ميدو، أن مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل بالفعل، ويتميز بقدرته على التنظيم الدفاعي.

وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "على مسئوليتي، مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل، وطريقة لعبه تشبه كارتيرون".

وأضاف "ميدو"، "المدرب يجيد التنظيم الدفاعي، واللعب على الهجمات المرتدة، وهناك إيمان من جانب مجلس الزمالك بأن الفريق يحتاج إلى مدرب بتلك المواصفات".

وختم "ميدو"، حديثه، قائلًا "أسلوب لعب كارتيرون كان يعتمد على الهجمات المرتدة، وجميع لاعبي الزمالك في الوقت الحالي يقومون بهذا الأمر بشكل جيد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ طارق حامد

ميدو: فايلر يريد خداع كارتيرون عن طريق فتحي وهاني

عصام الحضري: الإصرار غاب عن لاعبي الزمالك أمام نادي مصر

ميدو: تعجبني شجاعة كارتيرون في الزمالك

ميدو: حزنت من مهاجمة أساطير الزمالك للاعبين.. وكارتيرون يقود الفريق بأريحية

ميدو: مفيش مدرب محترم هيقبل التدخل في عمله

ترشيحاتنا

لو قراءته غير دقيقة.. تعرف على خطوات تغيير عداد مياه الشرب

توقعات بإعلان استقالته.. السراج يوجه كلمة إلى الشعب الليبي بعد قليل

ميدو: مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل

الوجه الخفي لقوى الشر.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو مهما للسيسي

مش مسامحة ليوم الدين.. الوصية الأخيرة للبلوجر آثار عبد الرؤوف قبل وفاتها بالسرطان

أبرز 10 تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بعد هروب كارتيرون من الزمالك ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف