16 مليار دولار خلال 8 اشهر .. تراجع الصادرات المصرية غير البترولية

تراجعت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 16 مليار دولار في مقابل 16.752 مليار دولار خلال نفس الفترة 2019 بتراجع 4.7%.





وأشارت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهر اغسطس الماضي بنسبة 2.8% لتبلغ 1.741 مليار دولار مقابل 1.694 مليار دولار خلال أغسطس 2019.









وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة، إن ذلك الارتفاع خلال أغسطس يأتي في ظل تحقيق 9 قطاعات نموا تصديريا خلال ذلك الشهر، يأتي على رأسها صادرات قطاع الطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية بنمو 51% لتسجل 68 مليون دولار في مقابل 45 مليون دولار













وارتفعت صادرات الصناعات الطبية بنسبة 33% خلال أغسطس الماضي لتبلغ 40 مليون دولار في مقابل 30 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019، وكذلك الصناعات اليدوية بنسبة 21% لتسجل 16 مليون دولار في مقابل 14 مليون دولار.





وزادت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال أغسطس 2020 لتبلغ 423 مليون دولار في مقابل 380 مليون دولار بنمو 11%، وكذلك الصناعات الهندسية والإلكترونية بنسبة 8% لتبلغ 198 مليون دولار في مقابل 184 مليون دولار.





وذكر جابر أن هناك زيادة أيضا في صادرات قطاعات ” الصناعات الغذائية، الأثاث، المفروشات، الغزل والمنسوجات”، وذلك بنسب متفاوتة.







