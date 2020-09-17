مدرب غطس يحتفل بزفافه تحت الماء.. شاهد

قال صدام الكيلانى، مدرب غطس إنه احتفل بزفافه تحت الماء، وأن زوجته غطاسة وهو يعمل مدرب غطس تعرفا على بعضهما وقررا أن يكملا حياتهما سويًا.





وأضاف صدام الكيلاني، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج، انبوكس، المذاع على فضائية، صدى البلد 2، أنه قام بطرح الفكرة على زوجته وعمل الزفاف تحت المياه.





مدرب غطس احتفل بزفافه تحت الماء، إلى أنها رحبت كثيرًا بالفكرة وشعرت أنها شيئا مختلفا وجديدا، لافتًا إلى أنه قام بالتواصل مع أحد المصانع المصرية المصممة بدل الغطس، وطلب منهم عمل بذلة وفستان فرح يتلائمان مع الغطس وأشارأنهامعبدل



