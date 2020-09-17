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مدرب غطس يحتفل بزفافه تحت الماء.. شاهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:28 م
مدرب غطس احتفل بزفافه
مدرب غطس احتفل بزفافه تحت الماء
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ريهام فيكتور
قال صدام الكيلانى، مدرب غطس إنه احتفل بزفافه تحت الماء، وأن زوجته غطاسة وهو يعمل مدرب غطس تعرفا على بعضهما وقررا أن يكملا حياتهما سويًا.

وأضاف صدام الكيلاني، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج، انبوكس، المذاع على فضائية، صدى البلد 2، أنه قام بطرح الفكرة على زوجته وعمل الزفاف تحت المياه.

وأشار مدرب غطس احتفل بزفافه تحت الماء، إلى أنها رحبت كثيرًا بالفكرة وشعرت أنها شيئا مختلفا وجديدا، لافتًا إلى أنه قام بالتواصل مع أحد المصانع المصرية المصممة  بدل الغطس، وطلب منهم عمل بذلة وفستان فرح يتلائمان مع الغطس.

وتابع مدرب غطس احتفل بزفافه تحت الماء، أنه قام بشراء مواد خام من الخارج تناسب التصميم، استغرقت حوالى 3 شهور، والتصميم بالكامل تم تصميمه فى 72 ساعة متواصلة.
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