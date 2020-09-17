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تعرف على أول مبادرة مصرية لدعم مرضى السرطان .. تفاصيل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:21 م
نور شكري
نور شكري
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ريهام فيكتور
قالت نور شكري، مؤسسة مبادرة together we cancer، إنه تم تشخيصها بسرطان الثدي في شهر 6 الماضي، لافتة إلى أنها في تلك الفترة بعد اكتشافها المرض بحثت كثيرا عن جروبات تدعمها نفسيا ويكون بها متعافون من السرطان ينقلوا لها خبرتهم.


وتابعت نور شكري، خلال حوارها في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنها لم تجد الا جروبات للدعم ولكن اجنبية، فقررت ان تبدأ هي تلك المبادرة وتكون أول مبادرة مصرية لدعم مرضى السرطان، ووصلت المبادرة الى 1500 مشارك حتى الآن.

وأوضحت ان هناك انواعا مختلفة تقدمها المبادرة للمرضى والمتعافين، ومنها الرد على كل الاسئلة، الدعوات المستمرة بالشفاء العاجل لكل المرضى، وهناك من الأطباء من قدموا عروضا وعمليات مجانية للتجميل للسيدات خاصة.

واشارت إلى أنها توصلت لعمل تعاون مع مجموعة من المحال والمطاعم لعمل تخفيضات لأعضاء المبادرة وتصل الى %10 و20%، مؤكدة أن العامل النفسي يعتبر 90% من العلاج لمصابي السرطان. 
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