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محافظات

خلال جولته اليوم.. محافظ المنوفية يقرر توسعة موقف الشهداء ويكلف بسرعة إنجاز أعمال الرصف

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:35 م
رصف وتطوير وموقف
رصف وتطوير وموقف وحدائق نموذجية بمدينة الشهداء في المنوفية
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مروة فاضل
تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف ورفع كفاءة شارع بورسعيد بمدخل مدينة الشهداء بطول 2,4 كم وبتكلفة  (7 ملايين و600 ألف جنيه )، وكذا تفقد أعمال توسعة وتطوير وتجميل رصف طريق شارع النصر جسر المصرف من الاتجاهين بطول 2 كم وبتكلفة تقدر (14 مليون و400 ألف جنيه).

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين، رافقه مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

أشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم زراعة أعمدة ديكورية وتركيب إضاءة حديثة بالإضافة إلى زراعة النخيل المثمر لإضفاء مظهر حضارى للمدينة، وعقب الانتهاء سيتم استكمال أعمال تطوير الميدان ورصف الشوارع المحيطة بمنطقة سيدى شبل بطول 800 متر بتكلفة  (مليون و300 ألف جنيه ) للإرتقاء بمستوى الخدمات.

ووفقًا لخطة رد الشيء لأصله بمدينة الشهداء وباعتماد تمويل ذاتى للمحافظة، أوضح مدير مديرية الطرق بأنه سيتم رصف مدخل الشهداء من ناحية شبين الكوم بطول 800 متر بتكلفة ( 4 مليون و400 ألف جنيه ) وإعادة رصف طريق 88 المار بقرية دناصور بطول 2,4 كم  بتكلفة (مليون جنيه )، كما سيتم إعادة رصف شارع الورش من طريق 193 المرصوف بدناصور مرورًا بمحطة الصرف الصحى بطول 2 كم  وتكلفة تقددر بـ (2) مليون جنيه، هذا وسيتم رصف طريق 21 المرصوف من كشك المرور وحتى قرية بشتامى بدناصور بطول 1 كم وتكلفة (مليون جنيه )، هذا ويشمل أعمال الرصف تركيب بلدورات وإعادة وتطوير الأرصفة وزراعة الأعمدة الديكورية.

أكد محافظ المنوفية أنه سيتم إعادة رصف عدد (9) شوارع بإجمالى تكلفة تقدر بـ (19 مليون و 50 ألف جنيه ) وهم إعادة رصف شارع الحرية بميت شهالة بداية من شارع بورسعيد وحتى شارع جسر السمسمية وعمل بلدورات وأرصفة وبلاعات امطار بطول 2 كم وبتكلفة ( 3 مليون و250 ألف جنيه )، وإعادة رصف شارع طلعت حرب شارع النصر وحتى شارع كمال النجار مع  عمل بلدورات وأرصفة وبلاعات أمطار بطول 1,2 كم بتكلفة ( 2 مليون و200 ألف جنيه).

كما سيتم إعادة رصف شارع كمال النجار من ميدان مصطفى كامل وحتى مدخل الشهداء من ناحية كفر عشما مع عمل بلدورات وأرصفة وبلاعات أمطار بطول 1,5 كم وبتكلفة (2 مليون و600 ألف جنيه) ، وكذا رصف شارع السنترال بداية من شارع بورسعيد مرورًا بمسجد سيدى خضر وحتى شارع بورسعيد بطول 0.4 كم وعرض 10 أمتار بتكلفة  (950 ألف جنيه ) وشارع المحكمة بداية من شارع كمال النجار وحتى شارع المدارس بطول 0.7 كم بتكلفة  (2 مليون و730 ألف جنيه).

وسيتم رصف شارع المدارس بداية من شارع كمال النجار وحتى شارع بورسعيد بطول 0.6 كم بتكلفة ( 2 مليون و30 ألف جنيه )وشارع ترعة الغزالية بداية من طريق الشهداء دراجيل وحتى شارع بورسعيد بطوال 3 كم بتكلفة ( 2 مليون و140 ألف جنيه )، وشارع سيدى عبدالرحيم بداية من شارع الصاغة وحتى السوق بطول 0.5 كم بتكلفة (مليون و250 ألف جنيه ) وشارع فرن خليفة بداية من الفرن وحتى موقف دراجيل بطول 0.8 بتكلفة ( مليون و900 ألف جنيه).

وخلال تفقده أعمال الرصف، تفقد محافظ المنوفية موقف الشهداء النموذجى الجديد للإطمئنان علي انتظام سير العمل بالموقف، وعلى الفور أمر المحافظ بتوسعة الموقف لاستيعاب الكثير من السيارات وكذا تزويد دورات المياة لخدمة الركاب والمترددين على الموقف وذلك استجابة لمطالب السائقين.
خلال جولته اليوم.. محافظ المنوفية يقرر توسعة موقف الشهداء ويكلف بسرعة إنجاز أعمال الرصف
خلال جولته اليوم.. محافظ المنوفية يقرر توسعة موقف الشهداء ويكلف بسرعة إنجاز أعمال الرصف
خلال جولته اليوم.. محافظ المنوفية يقرر توسعة موقف الشهداء ويكلف بسرعة إنجاز أعمال الرصف
خلال جولته اليوم.. محافظ المنوفية يقرر توسعة موقف الشهداء ويكلف بسرعة إنجاز أعمال الرصف
خلال جولته اليوم.. محافظ المنوفية يقرر توسعة موقف الشهداء ويكلف بسرعة إنجاز أعمال الرصف
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