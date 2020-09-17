وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير مصر بتونس لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، اللواء إيهاب فهمي سفير مصر لدي تونس بمكتبه بديوان الوزارة؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر وتونس على مستوى البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية.





وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تطلعه لمواصلة التعاون المثمر مع الجانب التونسي في إطار عمق العلاقات القائمة التي تجمع البلدين، مع تكثيف إقامة البرامج والأنشطة المشتركة .

وتطرق اللقاء إلى الحديث حول مجموعة من المقترحات من شأنها تعزيز التعاون الثنائي منها تبادل الخبرات في العديد من الألعاب الرياضية بجانب كرة القدم وكرة اليد، ودراسة إقامة محافل رياضية وشبابية وثقافية في البلدين، وإيفاد مدربين وخبراء مصريين في مختلف الألعاب إلى تونس لنقل الخبرات.

وأكد السفير المصري قيامه بالتنسيق مع الجهات المعنية بتونس لاستشراق برامج ومشروعات جديدة في ضوء تنمية العلاقات المصرية التونسية في قطاعى الشباب والرياضة.