عطار يطرح أغنية “شوية شوية” بموسيقى مغربية

يستكمل المطرب الشاب عطار – الذي ينحدر من أصول مغربية من جهة والدته - خطوة جديدة فى مشواره الفنى، بطرحه اليوم أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة "شوية شوية"، وهى من كلمات، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى خوليو، ومن إخراج المغربية كوثر التغزاوى، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.



يقدم عطار فى أغنيته "شوية شوية" كلمات مصرية مصحوبة بتيمه موسيقية مغربية، من خلال أسلوبه الغنائى الخاص، الذى ينال دائما إعجاب جمهوره، ويضيف شكلا من الأشكال الغنائية الحديثة، التى يتفاعل معها الشباب، ويتجاوب دائما مع كل مايقدمه.. تم تصوير الأغنية فى عدة أماكن، بالمغرب من بينها صحراء أجافاي، التى تتميز بمناظرها الطبيعية المذهلة. كما تم التصوير أيضا فى مدينة مراكش التاريخية، داخل رياض - دار - مغربى تقليدي مبنى حول فناء ملحق به حديقة بها نافورة، ودارت فكرة التصوير حول قيام شاب بالتعبير عن حبه لفتاة، ويتغزل فى جمالها وملامحها، وصفاتها، ويرى من خلالها سحر غير عادى.

من المعروف أن عطار كان قد أطلق منذ فترة أغنية بعنوان “خميرة”، وحقق من خلالها نجاحا كبيرا، والأغنية بتوقيع الشاعر مصطفى حدوتة، ومن ألحان عطار، وتوزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس، وتولت إخراج الفيديو كليب المخرجة المغربية كوثر التغزاوى، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.



ويذكر أن عطار يتواجد فى المغرب منذ فترة، فى رحلة التقى خلالها بأهله وأصدقائه، بالإضافة إلى قيامه ببعض الأعمال الفنية هناك.. تقول كلمات أغنية "شوية شوية":..

انتي العين والنني

انتي فيكي حاجه مني

منك انا اتجن جني

انتي حلاوتك بتزولني

شوية شوية شوية شوية شوية شوية

وبسبب الضحكه ديه شوفت بلادي

بحب جمالها العربية سحر ومش عادي

كحل العين خدني في وادي وعلي حسب ودادي

جاي بقلبي وبنادي جيت انا ورضيت

وبسبب الضحكه ديه شوفت بلادي

بحب جمالها العربية سحرو مش عادي

كحل العين خدني في وادي وعلي حسب ودادي

جاي بقلبي وبنادي جيت انا ورضيت

شوية شوية شوية شوية شوية شوية

خمرية جابت عينيا

صوتها لحن في أغنية

جسمها تحفة فنية

ملامحها أصول عربية

دا الحضن اللي يدفيني

هي القعدة اللي تواسيني

أتعب في طريقي تداويني

بحبها مهما تطلع عيني

شوية شوية شوية شوية شوية شوية

وبسبب الضحكه ديه شوفت بلادي

بحب جمالها العربية سحرو مش عادي

كحل العين خدني في وادي وعلي حسب ودادي

جاي بقلبي وبنادي جيت انا ورضيت

وبسبب الضحكه ديه شوفت بلادي

بحب جمالها العربية سحرو مش عادي

كحل العين خدني في وادي وعلي حسب ودادي

جاي بقلبي وبنادي جيت انا ورضيت