رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية أصول الدين بالمنوفية

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، وتضمنت الزيارة الاطلاع على التجديدات التي شهدتها الكلية برئاسة الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد الكلية.









وأشاد رئيس الجامعة بما شهدته الكلية من تطويرٍ وتحديثٍ على صعيد القدرة المؤسسية، والعملية التعليمية؛ حيث تفقد قاعات الدِّراسة، ووحدة الجودة، وقاعة التدريب، وتجديد الأقسام العلمية ومجلس الكلية.









جدير بالذكر أن كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.









وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، والدكتور عطية مصطفى محمد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور خالد عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية.