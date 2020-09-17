AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية أصول الدين بالمنوفية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:38 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية أصول الدين بالمنوفية
Advertisements
محمد شحتة
زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، وتضمنت الزيارة الاطلاع على التجديدات التي شهدتها الكلية برئاسة الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد الكلية.  


وأشاد رئيس الجامعة بما شهدته الكلية من تطويرٍ وتحديثٍ على صعيد القدرة المؤسسية، والعملية التعليمية؛ حيث تفقد قاعات الدِّراسة، ووحدة الجودة، وقاعة التدريب، وتجديد الأقسام العلمية ومجلس الكلية.


جدير بالذكر أن كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.


وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، والدكتور  عطية مصطفى محمد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور خالد عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية.
رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية أصول الدين بالمنوفية
رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية أصول الدين بالمنوفية
رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية أصول الدين بالمنوفية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طب بنات الأزهر بالقاهرة تكرم نائب رئيس الجامعة لجهوده في دعم الكلية

حركة ترقيات جديدة بجامعة الأزهر.. تعرف عليها

أبو ليمون والمحرصاوي يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية ويفتتحان فرع المنظمة العالمية للخريجين بالمنوفية

ترشيحاتنا

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

إصابات وكورونا.. الأهلي بلا دفاع قبل مواجهة مصر المقاصة

غيرت حياته رؤية النبي في المنام| قصة أشهر مجاذيب مسجد السيدة زينب بعد وفاته

أنقرة تعترف رسمياً: مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان

القاهرة أو برج العرب.. الجبلاية تخاطب الأمن بشأن ملعب مباراة منتخب مصر وتوجو

AdvertisementS

النيابة العامة تسلم طفلة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب لجدتها عقب حبسهما

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

القوات المسلحة توجه ضربة كبيرة لتجار المواد المخدرة بجنوب سيناء .. تفاصيل

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يتبرع بـ8 مليارات دولار ويكتفي بشقة متواضعة.. تفاصيل

طريقة عمل سلطة ستيك.. خطوة بخطوة

طريقة تسوية السجق الجاهز بخطوات بسيطة