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تكنولوجيا

صفوت رمسيس : نعتمد على التكنولوجيا فى تحقيق أقصى درجات الأمان وتوفير الطاقة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أكد صفوت رمسيس رئيس مجلس ادارة شركة  "تروبى 2 "  ان شركته تضع نصب اعينها الاستغلال الأمثل لكل وسائل التكنولوجيا لتقديم افضل خدمات لعملائها وايضا لتحقيق الامان بشكل بسيط ومتطور .

 

وقال خلال مؤتمر صحفى ان شركته  المسئولة عن تشغيل مشروعات بورتو السخنة  العمل قائم بها  على قدم وساق لتطبيق نظام الكترونى يتيح تجربة مختلفة لكل العملاء بداية من تحديد اماكن التحركات وكيفية الدخول اليها من خلال كارت ذكى وصولا لاستخدام نفس الكارت الذكى فى دخول البلاجات وحتى حمامات السباحة سوف تكون بنفس الطريقة.

 

واضاف انه ايضا يتم اتباع احدث الوسائل التكنولوجية لتحقيق الأمان لافتا الى ان ادارته تتجه دائما نحو استثمار كل ما هو متقدم تكنولوجيا لتحقيق هذا الغرض بداية من كاميرات المراقبة التى تغطى كل المشروعات بما يحقق الامن والامان وبما لا يتعارض مع الخصوصية .

 

واشار صفوت رمسيس الى انه يتم استخدام وسائل تكنولوجية للتعامل مع ملف الطاقة بالمجموعة وكيفية توفير الكهرباء وتقديمها بشكل سهل وبسيط وفى ذات الوقت مرضى للعميل ودون اى اهدار للطاقة.  
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