الخرباوي: الخائن زمان اسمه جاسوس لكن في عُرف الإخوان مناضل|فيديو

أكد الكاتب والمفكر الإسلامي ثروت الخرباوي أن "الخائن زمان اسمه جاسوس لكن مع الإخوان يصفونه بالمناضل" مؤكدا أن أيضا هناك أجهزة حقوقية من حقوق الإنسان تدعمه.
وأضاف الخرباوي خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن ما يحدث هو معركة بقاء أنه على الجميع أن يعي أن مصر تتعرض لإستهداف لإسقاط الدولة مؤكدا أن الخطر الحقيقي عصابة الاربعة التي تستهدف تدمير مصر.
وتابع الكاتب والمفكر الإسلامي أن عصابة الأربعة تتمثل في ابراهيم منير وهو يعيش في لندن عايش ومحمد بحيري ومحمود الابيارى ويوسف ندا وهم الذين يسيطرون سيطرة تامة على هذا التنظيم وأحدثوا خلاف كبير داخل الجماعة.
وأشار الخرباوي إلى أن الشعب المصري يتكاتف مع الدولة وقت الخطر وظهر ذلك في الفترة ما بين 1967 الى عام 1973 وكان العدو معروف في ذلك الوقت أم الأن هناك خطر حقيقي وعلى الجميع أن يعي ذلك.