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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. موقف مشرف نحو رمضان صبحي.. مبلغ خيالي قيمة أيوب الكعبي.. إصابات كورونا تهدد الدفاع قبل لقاء المقاصة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:31 م
الاهلي
الاهلي
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قسم الرياضة
نشر موقع "صدى البلد"، اليوم الخميس ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

- الأهلي ضد المقاصة.. الحكام تفاضل بين الحنفي ومحمد عادل لإدارة اللقاء
تفاضل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، بين الثنائى الدولى محمد عادل ومحمد الحنفي لإختيار أحدهما من أجل إدارة مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقرر إقامتها بعد غد السبت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إدارة النادي الأهلي سوف تصرف كافة المكافآت المالية الخاصة للاعبين الراحلين.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تحفظت على التعاقد مع التونسي أنيس البدري جناح فريق اتحاد جدة السعودي.

واصلت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، اجتماعاتها بهدف مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومحاولة تسويق اللاعبين الذي يرغب الجهاز الفني في التخلي عنهم.

أكد عمر ربيع ياسين، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سيتفاوض مع أي لاعب أجنبي، من خلال دولة الإمارات، حيث سيتم الاجتماع باللاعبين أو الوكلاء هناك.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الــ29 من منافسات مسابقة الدوري.

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