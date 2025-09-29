قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية في أكتوبر ونوفمبر للمصريين بالخارج.. فيديو
صاروخ مجهول يشعل سفينة هولندية قبالة عدن.. إصابة بحّارين وإجلاء الطاقم
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من المنزل
سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
مديرية الطرق بالإسماعيلية تنهي أعمال محور الحمادات وتستعد لافتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة

تابع  اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل بالمحافظة وتنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية ومشروعات الطرق التي تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق.

حيث أعلنت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام المديرية، عن الانتهاء من تنفيذ أحد أهم مشروعات الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، والمتمثل في إنشاء محور مروري يربط بين قرى أبوعطوة – السحارة – الحمادات – أبو آدم بطول ٣.٥ كم.

وصرح الشيمي أن المحور الجديد يمثل تطويرًا لمسار كان في السابق عبارة عن مدق ترابي ضيق بعرض ٣ إلى ٤ متر، حيث تضمنت الأعمال تنفيذ عمليات الترفيق ومعالجة مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب استكمال الوصلات الخاصة بالأهالي، وإنشاء عديات لعبور مياه الري بطول الطريق، فضلًا عن أعمال التأسيس والرصف، ووضع تكاسي لحماية الميول الجانبية للطريق.

ومن المنتظر أن يُفتتح هذا المحور رسميًا ضمن احتفالات الإسماعيلية بعيدها القومي، ليكون شاهدًا على جهود المحافظة في دفع مشروعات البنية الأساسية وتوسيع نطاق التنمية المحلية.

وكان اللواء طيار ا.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد قام يناير الماضي بجولة تفقدية لقرى أبوعطوة وعزبة السحارة، ومنطقة الحمادات، وأبوآدم، وصولًا إلى طريق البلاچات، ووجه وقتها برصف و تطوير الطريق الواصل من الشارع التجاري لأبوعطوة بمنطقة الدبابات إلى مقابر أبوعطوة بمنطقة السحارة ومده إلى قرى الحمادات ومن ثم إلى عزبة آدم وطريق البلاچات.

يأتي ذلك تأكيدًا لجهود محافظة الإسماعيلية نحو خلق محاور مرورية جديدة وفتح شرايين جديدة للطرق خاصة في المراكز والقرى لتحقيق السيولة المرورية وكذلك ربط القرى ببعضها

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

الفضة

«الملاذ الآمن»: الفضة تسجل على مستوياتها في 14 عامًا

اللوجو

منصة ميديا كورت "أمن ومحاكم" تسلط الضوء على أخبار الإعلاميين في الوطن العربي

وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط تبحث مع وزير الرياضة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر تطورات تنفيذ مبادرة «شباب بلد»

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

