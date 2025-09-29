مديرية الطرق بالإسماعيلية تنهي أعمال محور الحمادات وتستعد لافتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل بالمحافظة وتنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية ومشروعات الطرق التي تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق.

حيث أعلنت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام المديرية، عن الانتهاء من تنفيذ أحد أهم مشروعات الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، والمتمثل في إنشاء محور مروري يربط بين قرى أبوعطوة – السحارة – الحمادات – أبو آدم بطول ٣.٥ كم.

وصرح الشيمي أن المحور الجديد يمثل تطويرًا لمسار كان في السابق عبارة عن مدق ترابي ضيق بعرض ٣ إلى ٤ متر، حيث تضمنت الأعمال تنفيذ عمليات الترفيق ومعالجة مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب استكمال الوصلات الخاصة بالأهالي، وإنشاء عديات لعبور مياه الري بطول الطريق، فضلًا عن أعمال التأسيس والرصف، ووضع تكاسي لحماية الميول الجانبية للطريق.

ومن المنتظر أن يُفتتح هذا المحور رسميًا ضمن احتفالات الإسماعيلية بعيدها القومي، ليكون شاهدًا على جهود المحافظة في دفع مشروعات البنية الأساسية وتوسيع نطاق التنمية المحلية.

وكان اللواء طيار ا.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد قام يناير الماضي بجولة تفقدية لقرى أبوعطوة وعزبة السحارة، ومنطقة الحمادات، وأبوآدم، وصولًا إلى طريق البلاچات، ووجه وقتها برصف و تطوير الطريق الواصل من الشارع التجاري لأبوعطوة بمنطقة الدبابات إلى مقابر أبوعطوة بمنطقة السحارة ومده إلى قرى الحمادات ومن ثم إلى عزبة آدم وطريق البلاچات.

يأتي ذلك تأكيدًا لجهود محافظة الإسماعيلية نحو خلق محاور مرورية جديدة وفتح شرايين جديدة للطرق خاصة في المراكز والقرى لتحقيق السيولة المرورية وكذلك ربط القرى ببعضها