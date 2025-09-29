قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
رياضة

القمة 131.. تغيير اضطراري وهدف والـ var ينقذ الزمالك أمام الأهلي.. ملخص الشوط الأول

يسري غازي

أنهى فريق الكرة الأول لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا الشوط الأول بالتقدم على الغريم التقليدي النادي الأهلي بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز.
 


وأحرز هدف الزمالك الأول حسام عبدالمجيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.
 


فريق الزمالك أهدر هدفين فى أول عشر دقائق من إنفراد بحارس الأهلي محمد الشناوي ولجأ الفارس الأبيض إلي الأسلوب الدفاعي.
 


فيما شهد أداء النادي الأهلي محاولات من الخط الهجومي واصطدم بدفاعات الزمالك التي نجحت فى إيقاف خطورة الثلاثي أشرف بن شرقي وتريزيجيه ومحمد شريف.
 


ولاحت فرصة حقيقة للفلسطيني عدي الدباغ بعدما تلقي تمريرة من البرازيلي خوان بيزيرا داخل منطقة الجزاء سددها فى جسم محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي فى الدقيقة الخامسة.
 


وتعرض محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي للإصابة عقب اصطدام ياسر ابراهيم بالحارس الدولي داخل منطقة الجزاء وخضع للعلاج.
 


وأهدر ناصر ماهر فرصة انفراد بمحمد الشناوي حارس الأهلي عقب تلقيه تمريرة سحرية من آدم كايد ليضعها بجانب المرمي.
 


وكاد حسام عبدالمجيد أن يسجل هدفا بالخطأ في مرماه بعدما ارسل طاهر محمد طاهر كرة عرضية تعلو عارضة محمد صبحي حارس الزمالك.
 


واتسم اداء النادي الأهلي بالضغط وتراجع رتم أداء نادي الزمالك وسدد تريزيجيه كرة قوية تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.
 


وحصل فريق الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعدما تعرض البرازيلي خوان بيزيرا أهدرها عبدالله السعيد بعدما تصدى الشناوي للكرة .


وعاد حكم اللقاء الإسباني ركلة الجزاء وسددها حسام عبدالمجيد وأودعها الشباك في مرمي محمد الشناوي.وتعرض الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك للإصابة إثر سقوطه على الأرض ونزول ناصر منسي بديلا له فى تغيير إضطراري.
 


وحصل نبيل عماد دونجا نجم الزمالك على البطاقة الصفراء عقب عرقلته لأحد لاعبي النادي الأهلي أمام منطقة الجزاء.واحتسب حكم اللقاء الإسباني ركلة جزاء لصالح الأهلي وعاد إلي تقنية الفيديو ورفض إحتسابها لصالح القلعة الحمراء وتراجع فريق الزمالك إلي الخلف واتبع الأسلوب الدفاعي وإغلاق المساحات أمام هجمات النادي الأهلي.

الزمالك الأهلي القمة الدوري حسام عبدالمجيد

