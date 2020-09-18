بفستان أحمر.. ريم البارودي تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ريم البارودي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

حيث ظهرت ريم البارودي، مرتدية فستانا انيقا باللون الاحمر الذى يكشف عن جمالها واناقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الجذابة التى تبرز جمال عيونها، ووضع أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.



كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة تكشف جمالها، نالت إعجاب متابعيها.



يذكر أن ريم البارودي حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.



وتقدم ريم البارودى البرنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءً بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.





