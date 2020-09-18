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محافظ البحر الأحمر: تطوير الشاطئ العام في الغردقة تم خلال 3 أشهر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:23 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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حمزة شعيب
أكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر،  أنه تم الانتهاء من تطوير الشاطئ العام بالغردقة خلال 3 أشهر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج" يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة  "MBC مصر"، أن 70% من العمالة فى المحافظة من أبناء الصعيد، لافتا إلى أنه  أنه يتم إزالة المناطق العشوائية داهمة الخطورة وننقل سكانها إلى المدن الجديدة.

وتابع محافظ البحر الأحمر أنه يتم العمل على توفير جميع الخدمات في المدن الجديدة قبل نقل سكان المناطق العشوائية إليها.

وفي سياق منفصل قالت مديرة أحد معامل تحاليل فيروس كورونا، خلال جولة المحافظ، أنه يتم إجراء تحليل لـ 1050 شخصا يوميًا، مشيرة إلى أن نتيجة عينة فيروس كورونا في أقل من 24 ساعة.
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