AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شريف عامر يقدم حلقة خاصة مع محافظ البحر الأحمر داخل تاكسي.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:21 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قدم الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"  والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، داخل تاكسي بمحافظة البحر الأحمر مع اللواء عمرو حنفي وعدد من المواطنين.

كما تم المرور على بعض المناطق العشوائية في «الغردقة» التي تمت إزالتها، وبعض الشوارع التي تُعاني عدم وجود بنية تحتية، ويعمل المحافظ وأجهزة المحافظة على تطويرها، كما تم زيارة المدن الجديدة التي تم تدشينها في المحافظة.

وخلال الحلقة استمع «عامر» مقدم البرنامج إلى شكوى المواطنين الذين استقلوا معه «التاكسي»، وقام بعرضها على محافظ البحر الأحمر، للبت فيها، والعمل على حلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفر إصابات بكورونا.. محافظ البحر الأحمر يشيد بالتزام المواطنين

محافظ البحر الأحمر يعلن خبرا سارا: المحافظة تسجل صفر كورونا

برلمانى : البحر الأحمر أصبحت خالية من العشوائيات.. وننتظر باقى المحافظات

لو مش هقدر أزيل همشى.. محافظ البحر الأحمر: مليون و324 ألف متر إجمالى مخالفات البناء

محافظ البحر الأحمر يكشف المشروعات التنموية بالمحافظة وآخر تطورات ملف مخالفات البناء

ترشيحاتنا

قلتله ادبحها.. عملية جراحية لـ فرخة بـ7 آلاف جنيه والطبيب يكشف الكواليس

النيابة العامة تسلم طفلة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب لجدتها عقب حبسهما

رجل أعمال يتبرع بـ8 مليارات دولار ويكتفي بشقة متواضعة.. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: الموقف في ليبيا مزعج.. والمفاوضات تؤدي لحل مشكلة سد النهضة.. فيديو

أزمة جديدة بين سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي| وتحذير شديد لشركات الإنتاج

شاهد.. انتقاد مدير طب بيطري البحر الأحمر لإجراء عملية جراحية لـ"فرخة"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محرجة بسبب اسمها.. حكاية رسالة مفاجئة بعثتها كيت ميدلتون لأصدقائها قبل انضمامها للعائلة المالكة

صدى البلد يحاور طبيب الفرخة ليسكي: كونسلتو مصري سويسري أجرى لها جراحة| تفاصيل

بشعر مجعد.. دانا حمدان بإطلالة جريئة على انستجرام