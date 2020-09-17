شريف عامر يقدم حلقة خاصة مع محافظ البحر الأحمر داخل تاكسي.. فيديو

قدم الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، داخل تاكسي بمحافظة البحر الأحمر مع اللواء عمرو حنفي وعدد من المواطنين.





كما تم المرور على بعض المناطق العشوائية في «الغردقة» التي تمت إزالتها، وبعض الشوارع التي تُعاني عدم وجود بنية تحتية، ويعمل المحافظ وأجهزة المحافظة على تطويرها، كما تم زيارة المدن الجديدة التي تم تدشينها في المحافظة.





وخلال الحلقة استمع «عامر» مقدم البرنامج إلى شكوى المواطنين الذين استقلوا معه «التاكسي»، وقام بعرضها على محافظ البحر الأحمر، للبت فيها، والعمل على حلها.