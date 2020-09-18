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محافظ البحر الأحمر وشريف عامر يتدخلان لحل أزمة حريق مفاجئ فى الغردقة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قدم الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، داخل تاكسي بمحافظة الأحمر مع اللواء عمرو حنفي وعدد من المواطنين.

وخلال  الجولة شاهد المحافظ تجمع كبير وعلى أثره تدخل هو الإعلامي شريف عامر لمعرفة السبب، وعن سؤال امين الشرطة قال:" ده حريق في شقة".

ومن جانبه أمر المحافظ معاونيه بالإتصال بالمطافئ لإنقاذ الموقف وبينما كان المحافظ منشغل بمتابعة الحادث كان أمين الشرطة أيضا يتصل بالمطافي، قائلا:" أقفل طيب انا معايا المحافظ".

وخلال الحلقة استمع «عامر» مقدم البرنامج إلى شكوى المواطنين الذين استقلوا معه «التاكسي»، وقام بعرضها على محافظ البحر الأحمر، للبت فيها، والعمل على حلها.
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