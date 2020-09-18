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بين الناس

سوء الخدمات وتهالك المرافق شكوى سكان مدينة العبور الجديدة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن محمد صبحى السيد، المقيم فى حى الكرامة بمدينة العبور الجديدة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء الخدمات وتهالك المرافق.

قال فى رسالته: نعانى من سوء الخدمات وتهالك المرافق سواء من رصف الطرق أو عدم وجود مواصلات  فضلا عن انقطاع المياه المستمر وتهالك أعمدة الإنارة، مطالبا بضرورة الاهتمام بمدينة العبور الجديدة وصيانة المرافق بها.

 للتواصل مع القارئ/ 01128829419

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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