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أخبار العالم

قبرص تتهم تركيا بمحاولة نسف جهود محادثات السلام بين شطري البلاد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:24 ص
علم قبرص
علم قبرص
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شيماء مصطفى
اتهمت وزارة الخارجية القبرصية، تركيا بالسعي لنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بين شطري قبرص، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون، الذي يقوم بزيارة إلى قبرص، بالرئيس نيكوس أناستاسيادس ومختلف الوزراء صباح الجمعة.

وسيكون الوضع في شرق المتوسط وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في ضوء الاستفزاز التركي المستمر، محور المحادثات مع وزير الخارجية نيكوس كريستودوليدس.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية القبرصية، سيتم مراجعة التعاون الثنائي بين قبرص وفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيزه بشكل أكبر.

كما سيتم التركيز على التحديات المستمرة التي تواجهها قبرص بسبب تركيا وأعمالها المزعزعة للاستقرار.
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