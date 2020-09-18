AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هالة صدقي من أمام البحر: إسكندرية ماريا وترابها زعفران

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت هالة صدقى قائلًا:"اسكندريه ماريا وترابها زعفران".

وظهرت هالة صدقي من إحدى البلكونات المطلة على بحر إسكندرية .


اقرأ أيضًا:

وكشفت مؤخرا هالة صدقي آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقى خلال مداخلة هاتفيه لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لغة الروح تحتاج إلى صمت.. ندى بسيونى من أمام بحر الإسكندرية

بكاش مايوه.. شاهد أحدث ظهور لـ هالة صدقي من أمام البحر

اللوك خيال.. نسرين طافش تبهر جمهورها بفيديو جديد.. شاهد

على البحر.. هالة صدقي تقضي عطلتها الصيفية.. فيديو

زوجى وبحترمه.. هالة صدقي ترد على طلب زوجها تحليل الـ dna

بعد طلب زوجها تحاليل dna.. هالة صدقي تظهر بمايوه أسود أمام البحر

ترشيحاتنا

مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. لهذا السبب

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

زينب وأحمد حسن.. القصة كاملة لواقعة ترويع ابنتهما وتخويفها.. من ملايين اليوتيوب إلى السجن

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام

شوبير يوجه عدة رسائل لـ الزمالك بعد رحيل كارتيرون.. فيديو

نجم الزمالك السابق يطالب بـ الاقتداء بـ الأهلي في اختيار مدرب الفريق الجديد.. فيديو

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

أحرقوها بالكامل.. جنة كريستيانو رونالدو تقع في قبضة داعش.. صور

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

فى 57 شركة ومصنعا.. القوى العاملة تعلن عن 6193 فرصة عمل برواتب تصل لـ5500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام

التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز