الإسكان: بدء تسليم ٢٤٠ وحدة سكنية بدار مصر بمنطقة الأندلس في القاهرة الجديدة الأحد المقبل.. بيع ١٣ محلًا تجاريًا وصيدلية بـ ٦ أكتوبر الجديدة.. وطرح 12 أخرى بالمزاد العلني

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وزير الإسكان: بدء تسليم ٢٤٠ وحدة سكنية بدار مصر بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل

بيع ١٣ محلًا تجاريًا وصيدلية بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة بـ29 مليون جنيه

رئيس جهاز السادات: بيع 9 وحدات إدارية ومهنية.. وطرح 12 أخرى بالمزاد العلني

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد 20/9/2020، وحتى يوم الأحد 11/10/2020، في تسليم 240 وحدة سكنية (10 عمارات) بالمرحلة الأولى (كود 123 ) + المتبقى من الدورين الأرضى والأخير من المرحلتين الأولى والثانية ( كود 423 ) بمشروع دار مصر بمنطقة الأندلس الـ (70عمارة)، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 53 – 57 - 58)، يوم الأحد 20/9/2020، ووحدات العمارات أرقام ( 54 – 55 – 56)، يوم الأحد 27/9/2020، ووحدات العمارتين (65 - 66)، يوم الأحد 4/10/2020، ووحدات العمارتين (59 - 60)، يوم الأحد 11/10/2020.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطـاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، إنه تم بيع ١٣ محلًا تجاريًا بأنشطة مختلفة وصيدلية بقطاع د بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني، مشيرًا إلى أن القيمة البيعية للمحال والصيدلية بلغت نحو ٢٩ مليونا و ١٧٤ ألف جنيه.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين ٥٨ ألف جنيه و١٤٠ ألف جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر للصيدلية ١١٨٥٠٠ جنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت - مكتبة - خضروات وفاكهة - عطارة - حدايد وبويات - صيانة محمول – ألبان - حلاق - دراي كلين - لحوم ودواجن -أدوات صحية - أدوات وأجهزة منزلية - صيدلية ) لتلبية احتياجات سكان المدينة، مضيفًا أنه حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الإعلان عن عقد ٥ مزادات لأسواق تجارية ووحدات إدارية سيتم بيعها خلال الـ٣ أشهر القادمة بالمنطقة السادسة ابني بيتك، وجارٍ الإعداد للإعلان عن المزاد السادس والخاص بالسوق التجارية بقطاع" د "خلال شهر من الآن.

صرح المهندس علاء منيع، بأنه تم بيع 9 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تراوحت بين (٦٩ م٢ : ١٣٢م2)، بعدة مناطق بالمدينة، كما سيتم طرح 12 وحدة إدارية ومهنية أخرى بمختلف المناطق السكنية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه تم بيع المتر مربع بالوحدات المباعة بأنشطة مختلفة بأسعار تراوحت بين ٤١٠٠ جنيه و ٩٢٠٠ جنيه، مؤكدًا أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلى الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المهندس علاء منيع إلى أنه سيتم طرح عدد 12وحدة إدارية ومهنية بمختلف المناطق السكنية في مدينة السادات بجلسة مزاد علني يوم الإثنين 12/10/2020.

وأضاف رئيس الجهاز: يتم شراء كراسات الشروط من مقر الجهاز بالشباك الواحد نظير سداد مبلغ 299 جنيها، وكذا سداد رسوم تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه.



