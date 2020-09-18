أول زيارة خارجية.. رئيسة اليونان في قبرص الأسبوع المقبل

تستعد رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، إلى إجراء زيارة رسمية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا الأسبوع المقبل، بعد تلقيها دعوة من نظيرها القبرصي.





ووفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، ستجري كاترينا زيارة لمدة 3 أيام إلى قبرص في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر، وهي أول رحلة رسمية لها إلى الخارج منذ انتخابها كرئيسة للبلاد.





وحسب المعلومات الواردة من قبرص، ستلتقي ساكيلاروبولو بنظيرها نيكوس أناستاسيادس وقادة المعارضة والقيادة الدينية للبلاد، بينما تعتزم زيارة معسكر القوة اليونانية في قبرص.





وكانت الرئيسة اليونانية تنوي زيارة قبرص فور توليها منصبها، لكن وباء كورونا والإجراءات التي اتخذت لمنع انتشاره أرجأت رحلتها.



