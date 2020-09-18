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محافظات

إطلاق المبادرة الرئاسية «١٠٠مليون صحة » في ٥ مساجد بالعريش

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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احمد صالح
تنطلق المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)؛ لفحص وعلاج الأمراض المزمنة اليوم الجمعة - في ٥ مساجد رئيسية بالعريش بمحافظة شمال سيناء .حيث تستمر المبادرة حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م .

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام إدارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة بالمحافظة ، إن الشيخ محمد يونس مدير عام الأوقاف بالمحافظة ، وافق على تنفيذ المبادرة في 5 مساجد بمدينة العريش في اليوم الأول وهي مساجد:
الدكتور إيهاب مجدى شعث بضاحية السلام، والنصر والإسراء بوسط مدينة العريش، وآل أيوب بشارع البحر، والمجمع الإسلامى بالمساعيد، علاوة على فحص وعلاج المواطنين مجانا بالمراكز الحضرية ومراكز الرعاية الصحية الأساسية .

وأضاف، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة وتقليل نسبة الوفيات الناجمة عنها، حيث يستفيد من الخدمة الطبية وصرف الأدوية لجميع المواطنين، وكذلك المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.
بدوره، قال مسئول التثقيف الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء فتحى عثمان إن المبادرة تأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، وذلك الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وكذا تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة وصرف العلاج بشكل دورى مجانا لأصحاب تلك الأمراض .

وقال أنه يتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالمراكز الحضرية بالمحافظة طوال أيام الأسبوع بما فيها يومى الجمعة والسبت طوال مدة تنفيذ المبادرة على مدار 3 شهور .
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