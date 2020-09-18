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فن

بيومي فؤاد ينضم لفريق عمل جوز هند

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
انضم الفنان بيومي فؤاد إلى فريق مسلسل " جوز هند " للمؤلف تامر عبد المنعم حيث من المقرر أن يقدم خلال شهر رمضان.

المسلسل من بطولة سمير غانم  وأحمد فتحي وويزو، وتأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدري، وإنتاج صفوت غطاس.

من ناحية اخري وانضم الفنان بيومى فؤاد إلى فريق عمل فيلم "مش أنا" للمشاركة كضيف شرف في أحداث العمل، الذى يقوم ببطولته النجم تامر حسنى،  ويصور بيومى مشاهده مطلع الشهر المقبل.

فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

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