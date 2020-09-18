تباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 منفردا وارتفاع مؤشر ايجي إكس 70 للأسهم المتوسطة وإيجي إكس 100 الأوسع انتشارا.





أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11050 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.18% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 23.4% مغلقا الفترة عند 1935 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 0.95% مسجلا مستوى 1,631.54 نقطة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة ٣٠٠ مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى ٦١٧.١ مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى ٦١٦.٨ مليار جنيه.





و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 0.06 %مغلقا عند 12790 نقطة.





بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 3.22 %مغلقا الفترة عند 2824 نقطة.