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حوادث

إصابة طفلين إثر تناول طعام فاسد بسوهاج

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:14 م
سيارات اسعاف
سيارات اسعاف
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أنغام الجنايني
اصيب طفلان بتسمم غذائي، إثر تناول وجبة طعام منزلي فاسد، بناحية النزة البحرية، بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارا من مآمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى طهطا المركزي بوصول طفلين شقيقين، مُصابين بحالة إعياء شديد وقئ مستمر، ادعاء تناول طعام منزلي فاسد.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من:"احمد. ع. ا"، 5 سنوات، و"محمد. ع. ا"، 4 سنوات، ويقيمان بناحية النزة البحرية بدائرة المركز، وبسؤال والدتهما "اماني. ح. ا"، 25 عاما، ربة منزل، قررت تناول طفليها لوجبة طعام فاسدة بالمنزل، ما نتج عنه اصابتهما بتسمم غذائي، وتم نفي الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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