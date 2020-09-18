أحمد السبكي يتحدث عن عشقه للنادي الأهلى.. فيديو

قال المنتج أحمد السبكي ، إنه من أكبر مشجعى النادي الأهلى، موضحًا أن شقيقه سيد السبكى كان يلعب فى النادي الأهلي قبل جيل الكابتن محمود الخطيب.





وأضاف أحمد السبكي خلال حواره على قناة النهار، أن شقيقه من جيل النجوم الكبار "فتحي مبروك وعبد العزيز عبد الشافي، ومصطفى عبده".





ولفت إلى أنه كان يعشق رئيس النادي الأهلى محمود الخطيب مؤكدًا " لما الخطيب كان بيلعب كنت بروح الاستاد".





وأشار إلى أن كرة االقدم فى مصر حاليًا اختلفت عن الماضي، واصبحت تعتمد على الأموال.





وتحدث عن حارس الأهلى شريف أكرامي، وقال :" انا مشفق عليه عشان مكنش بيلعب لفترات طويلة.. وغضب من التعامل مع النجم الكبير حسام عاشور".





وأوضح أنه غاضب منذ أزمة نجم فريق بيرامدز الحالى و الأهلى السابق عبد الله السعيد، موضحًا " هو ليه عبد الله يسيب الأهلي و التعامل يكون كده مع حسام عاشور".



