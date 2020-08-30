بصورة في الساحل الشمالي .. حسن الرداد يروج لفيلم توأم روحي من الإسكندرية

حرص حسن الرداد على الترويج لفيلمه الجديد توام روحي من الإسكندرية، ونشر عبر حسابه بـ إنستجرام صورة بصحبة أبطال العمل.





وكتب حسن الرداد على الصورة: "فيلم توأم روحى، الاسكندرية، الساحل_الشمال".

كان المنتج احمد السبكي ونجليه خالد كريم والمنتج محمد السبكي بصحبه ابطال فيلم "توأم روحي" الي محافظه الاسكندريه، للاحتفال وحضور الفيلم مع الجمهور ومحبيهم.

حضر من ابطال العمل حسن الرداد وامينه خليل وعائشه بن احمد ومخرج العمل عثمان ابو لبن ومدير الشركه احمد عاطف، وحضرت ايضا امنيه رجاء الجداوي نجله الفنانه الراحله وفي لفته جميله قام المنتج احمد السبكي بتقديمها للجمهور وانه يهدي العمل الي روح الفنانه الراحله .





جدير بالذكر ان فيلم "توأم روحي" قد حقق اعلي الايرادات منذ طرحه بدور العرض السينمائية في ظل الظروف الراهنه بسبب فيروس كورونا وظل فتح قاعات العرض بنسبه ٢٥ % فقط للجمهور .