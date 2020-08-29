AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:37 م
ابطال فيلم توام روحي
ابطال فيلم توام روحي
Advertisements
نبيل العدوي
وصل المنتج احمد السبكي ونجليه المخرج والمنتج كريم السبكي والمنتج محمد احمد السبكي بصحبه ابطال فيلم "توأم روحي" الي محافظه الاسكندريه وذلك للاحتفال وحضور الفيلم مع الجمهور ومحبيهم.

وحضر من ابطال العمل النجم حسن الرداد و امينه خليل وعائشه بن احمد ومخرج العمل عثمان ابو لبن ومدير الشركه احمد عاطف وقد حضرت ايضا امنيه رجاء الجداوي نجله الفنانه الراحله وفي لفته جميله قام المنتج احمد السبكي بتقديمها للجمهور وانه يهدي العمل الي روح الفنانه الراحله .
 وقاموا بحضور ومشاهده الفيلم بعدد من قاعات العرض داخل مول سيتي سنتر كارفور و بعد ذلك داخل مول سان استيفانو واخيرا بسينما فندق فورسيزونز .

وبمجرد وصولهم الي قاعات العرض قاموا العديد من محبيهم وجمهورهم بالالتفاف حولهم لالتقاط الصور السيلفي والفوتوغرافيه مع نجومهم المفضلين ومشاهده الفيلم معهم وسط اجواء من الفرح والبهجه.

وجدير بالذكر ان فيلم "توأم روحي" قد حقق اعلي الايرادات منذ نزوله بدور العرض السينمائية في ظل الظروف الراهنه بسبب فيروس كورونا وظل فتح قاعات العرض بنسبه ٢٥ % فقط للجمهور .
أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور
أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور
أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور
أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور
أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور
أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور
أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور
أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور
أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور
أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور
أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالبوستر الرسمى| السبكى يشوق جمهوره لمشاهدة فيلم "توأم روحى"

قريبا.. السبكي ينشر بوستر دعائي جديد لـ'توأم روحي"

قريبا بدور العرض.. السبكي يروج لـ فيلم توأم روحي

أحمد السبكي يروج لفيلم توأم روحي.. شاهد

أحمد السبكي: فيلم «توأم روحي» في دور العرض اليوم

بصورة لـ حسن الرداد وأمينة خليل.. أحمد السبكي: فيلم توأم روحي حاليًا بجميع السينمات

ترشيحاتنا

لجنة الفيروسات تكشف حقيقة دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا.. فيديو

هاني الناظر يكشف حقيقة دخول مصر في الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

انتبه.. رائحة الجسم الكريهة تشير إلى الإصابة بالأمراض

جمهوره حماه .. مواقف الثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق في صالح النادي الأهلي

نجم بيراميدز يغيب عن مباراة الزمالك القادمة

شاهد.. رد فرجاني ساسي على رسالة أحمد عيد عبد الملك بعد أزمة مباراة المقاولون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب.. شاهد

أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور

بـ المشجر القصير.. يسرا تستعرض جمالها بإطلالة شبابية.. شاهد