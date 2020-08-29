أبطال "توأم روحي" يحتفلون مع الجمهور بنجاح العمل بالإسكندرية.. صور

وصل المنتج احمد السبكي ونجليه المخرج والمنتج كريم السبكي والمنتج محمد احمد السبكي بصحبه ابطال فيلم "توأم روحي" الي محافظه الاسكندريه وذلك للاحتفال وحضور الفيلم مع الجمهور ومحبيهم.





وحضر من ابطال العمل النجم حسن الرداد و امينه خليل وعائشه بن احمد ومخرج العمل عثمان ابو لبن ومدير الشركه احمد عاطف وقد حضرت ايضا امنيه رجاء الجداوي نجله الفنانه الراحله وفي لفته جميله قام المنتج احمد السبكي بتقديمها للجمهور وانه يهدي العمل الي روح الفنانه الراحله .

وقاموا بحضور ومشاهده الفيلم بعدد من قاعات العرض داخل مول سيتي سنتر كارفور و بعد ذلك داخل مول سان استيفانو واخيرا بسينما فندق فورسيزونز .





وبمجرد وصولهم الي قاعات العرض قاموا العديد من محبيهم وجمهورهم بالالتفاف حولهم لالتقاط الصور السيلفي والفوتوغرافيه مع نجومهم المفضلين ومشاهده الفيلم معهم وسط اجواء من الفرح والبهجه.



