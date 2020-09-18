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تعليم

وكيل تعليم الغربية: مستعدون لإجراء امتحانات الدور الثاني للدبلومات غدًا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والمقرر بدايتها غدًا السبت  وتستمر لمدة عشرة أيام على مستوي مدارس قري ومراكز المحافظة .

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وجاء ذلك تحت رعايه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لقطاع التعليم الفني وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

وأكد وكيل الوزارة أن اجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات 9025 طالب/ طالبة سيخوضوا الامتحان بدءً من الغد، وأن المديرية انتهت من تجهيز وفرش جميع مقار اللجان والبالغ عددها 17 لجنة  ، موزعة بـ 10 لجان للتعليم الثانوى الصناعى ولجنتان للتعليم الثانوى الزراعى و 5 لجان  للتعليم الثانوى التجاري  والفندقى، حيث تم تجهيز جميع اللجان الفرعية بعدد 14 طالب، وذلك طبقا للتعليمات الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتباعد بين الطلاب أثناء سير الامتحان، بالإضافة إلى الانتهاء الكامل من التعقيم والتطهير لجميع مقار اللجان والاستراحات بمعرفة إدارة الأمن والازمات والكوارث بالمديرية والادارات التعليمية.

وأكد "حسن" أنه تم الانتهاء من تجهيز  وفرش الاستراحات الخاصة بالقائمين بأعمال الامتحان بواقع 19 استراحة باجمالى 759 سرير رجال وسيدات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائبة والاحترازية حفاظًا على الجميع.

من ناحية أخرى، أوضح وكيل الوزارة أنه تم توزيع  17 كابينة تعقيم مزدوجة وتم التركيب والتشغيل بجميع لجان مقار لجان الدبلومات الفنية بالمحافظة، بالإضافة إلى استلام أدوات الوقايه الشخصية من كمامات وقفازات ومطهرات شخصية وأكياس قدم  يدوى وأكياس قدم ماكينة، وزجاجات  مطهرات بالإضافة إلى ماكينات أكياس القدم، كما تم أيضا تسليم أجهزة الكاشف الحراري بالليزر لكل لجنة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان، وكذلك تم تسليم  العصا الالكترونية للكشف عن أجهزة المحمول وتم التوزيع علي جميع لجان السير وكذلك لجان القطاع سواء الإدارة أولجان النظام والمراقبة أومركز توزيع الاسئلة.

وأخيرا أكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى  لمتابعة سير الامتحان لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات  التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان، مؤكدًا أنه تم التنبيه علي جميع الطلاب بالحضور قبل بداية اللجان للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم، ومراعاة كافة التعليمات والتنبيهات الخاصة أثناء سير الامتحان مثل حظر استخدام أدوات الغير أو تداول زجاجات المياه أو المشروبات أو المأكولات والتزام الطالب بتوفر احتياجاته وأدواته الشخصية.

وكيل تعليم الغربية: مستعدون لإجراء امتحانات الدور الثاني للدبلومات غدًا
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