نكتة امرأة سوداء تتسبب في شغب و42 شكوى.. ما القصة ؟

نكتة تتسبب في غضب ومظاهرات، هذا ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما ألقت كوميدية يسارية نكتة سوداء عن قتل ذوي البشرة البيضاء خلال ظهورها على بي بي سي.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تقدم 42 شكوى إلى هيئة تظيم البث التليفزيوني، بعدما ألقت صوفي دوكر النكتة السوداء للتحريض على قتل أصحاب البشرة البيضاء، و تسببت الكوميدية اليسارية صاحبة الـ 30 عامًا ، في غضب شعبي كبير أمس بعد الإدلاء بتصريحاتها في حلقة من برنامج فرانكي بويل على قناة BBC2 التي تعرض نظامًا عالميًا جديدًا حول حركة "حياة السود أهم".





فيما أكد متحدث باسم الهيئة التنظيمية أن الخطا التي تسببت فيه للتحريض على قتل البيض، أثار 42 شكوى حتى الآن، ولم تفصح بي بي سي بعد عن عدد الشكاوى الرسمية التي تلقتها.





و قالت السيدة دوكر، التي ظهرت في برنامج "8 من أصل 10 قطط"، إنها حددت موعدا مسبقًا مع منتجي برنامج "نيوز كويز" في راديو 4 في اللحظة الأخيرة لتحل محل كوميدي أبيض قائلة "حتى لا تكون اللوحة بيضاء بالكامل".





وكانت قد قالت في المقابلة أنها رفضت الظهور في الحلقات المستقبلية من البرنامج ما لم يعمل في بي بي سي أعضاء آخرين من السود.





ثم قالت إن المؤسسة اعترفت بشكل خاص بـ تفهمها مخاوفها وتعهدت بأنها ستعيد عرضها لتلبية الشروط التي طالبت بها، و يتهم النقاد الآن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بالرضوخ لمطالب السيدة دوكر في مواجهة رد الفعل الشعبي العنيف على تعليقاتها.





و يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه المدير العام الجديد لـ BBC ، تيم ديفي ، بمعالجة مشكلة الانحياز في الإنتاج الكوميدي للشركة، و وصف برادلي الفقرة بأنها تمثل الرأي الآخر وغالبية الجمهور.





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