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أخبار البلد

وزيرة البيئة: تجميع 66 ألف طن قش أرز والتفتيش على 1500 منشأة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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حنان توفيق
نفذت وزارة البيئة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 7193 سيارة حتى الآن ،حيث تبين مطابقة عدد 5707 سيارة و مخالفة 1486  للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في محافظات المنظومة ( الشرقية ، الغربية ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية ) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية  تمكنت من التفتيش على ١٥٧٦ منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة عدد ٢٣٠ وتوقف عدد ١١٩١ عن العمل ومخالفة ١٥٥ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية قد بلغ إلى ما يقرب من ٦٦ ألف طن حتى تاريخه وذلك من خلال مواقع التجميع المدعومة من وزارة البيئة أو المفتوحة من قبل الأهالى ، كما قامت  محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير عدد ٢١ محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وتستمر وزارة البيئة فى أداء دورها التوعوي ، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد ١٧٥١ نشاط توعوى للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

ووصل عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب والفيس بوك  والخط الساخن إلى ٤٣ بلاغ تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية.

وتتابع  الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل  الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية أحداث طارئة .

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من  ٩ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178  كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.
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