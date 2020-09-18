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تعليم

طلاب الدراسات العليا 2020.. تفاصيل الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة بكلية التجارة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:21 م
كلية التجارة جامعة
كلية التجارة جامعة عين شمس
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قسم التعليم
يقبل الكثير من طلاب الدراسات العليا للدراسة، بكلية التجارة جامعة عين شمس، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في العديد من المجالات المتخصصة.

ويرصد موقع "صدى البلد" البرامج والخطوات اللازمة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة:

 الأوراق المطلوبة للمصريين: 

1-طلب الالتحاق (نموذج يطلب من إدارة الدراسات العليا بالكلية مجانا) 

2-أصل شهادة بالمؤهل الجامعى الحاصل عليه ، أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية. ويمكن لطلاب كلية التجارة جامعة عين شمس فقط التقديم للدبلوم ببيان النجاح لحين استخراج الشهادات المؤقتة. 

3-أصل شهادة الميلاد (الرقم القومى)

4- صورة شهادة المعاملة العسكرية لمن يقل سنه عن ٣٠ عامًا، أو تصديق هيئة تدريب القوات المسلحة (بالنسبة للعسكريين بالقوات المسلحة)، بالإضافة إلى الأصل للاطلاع فقط. 

5- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين، وبالنسبة لغير العاملين صورة حديثة للبطاقة الشخصية (الرقم القومى )، وإقرار بعدم العمل في أي جهة "حكومية أو خاصة" يستلم من إدارة الدراسات العليا عند التقديم. 

6- عدد ( ٤) صور فوتوغرافية .

 7- كتابة البيانات واضحة ومحدد بها اسم الدبلوم المراد الالتحاق به على الملف المسلم من قبل الدراسات العليا ويرفق معه أيصال دفع الرسوم المقررة في تلك السنة " مجانا". 

8- مصروفات الطلاب المستجدين 1546.5 والباقون والفرقة الثانية 1246.5.


الأوراق المطلوبة للطلاب الوافدين:


1- طلب الالتحاق (نموذج يطلب من إدارة الدراسات العليا بالكلية مجانا)

 2- أصل شهادة بالمؤهل الجامعى الحاصل عليه، و معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

 3-صورة جواز السفر ساري كاملة.

 4-خطاب موافقة السفارة على الالتحاق موضحا به جهة الإنفاق.

 5-عدد ( ٤) صور فوتوغرافية .

 6-كشف طبي من مستشفى عين شمس التخصصي.

 7-كتابة البيانات واضحة ومحدد بها اسم الدبلوم المراد الالتحاق به على الملف المسلم من قبل الدراسات العليا ويرفق معه أيصال دفع الرسوم المقررة في تلك السنة " مجانا". 

8- مصروفات الطلاب الوافدين المستجدين 6000 دولار والباقون والفرقة الثانية 4500 دولار. بحيث تكون مواعيد المحاضرات ثلاثة أيام في الأسبوع من الساعة 4 وحتى الساعة 8 مساء. اما بالنسبة لدبلومة الحاسب الآلي يشترط خبرة لمدة عام على الأقل فى مجال التخصص بعد الحصول على المؤهل.

 ولدبلومة الأزمات يشترط أن تصل على خبرة لاتقل عن عامين فى مجال التخصص بعد الحصول على المؤهل، كما يحق للطلاب الحاصلين على مؤهل غير بكالوريوس التجارة الالتحاق بالدبلوم

وتتكون الدبلومة من عامين جامعيين ويكون الامتحان في نهاية كل عام جامعي، ولا يوجد دبلوم عام واحد.بحيث يكون التقدير العام للدبلومة عن الفرقة الثانية فقط. ولا يشترط للدبلوم تقدير معين ، ولا يحق للمجندين الالتحاق بالدبلومة إلا بعد الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية، كما يمكن للحاصلين على مؤهلات التعليم المفتوح التقديم للدبلومات.

 ويستعرض موقع صدي البلد الدبلومات المتاحة بالدراسات العليا:

 1-إدارة الأعمال الصناعية

 2-إدارة الأعمال والتسويق 3-إدارة الأزمات والكوارث  4-الاستثمار والتمويل.

 5-الدراسات المصرفية  6-الإعلان  7-إدارة الأعمال التعاونية   8-إدارة المستشفيات  9-المصارف الإسلامية  10-المشروعات الصغيرة

 11-التنظيم وطرق العمل  12-المحاسبة المالية  13-الضرائب   14-المراجعة    15-التكاليف   16-نظم المعلومات المحاسبية. 

17-- محاسبة المنشآت المتخصصة  18-المحاسبة الحكومية   19-الطرق الكمية  20-الحاسبات الآلية في المجالات التجارية 

 21- الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية (يشترط ألا يكون قد مر أكثر من خمس سنوات على تاريخ الحصول على المؤهل الدراسي المتقدم به)

 22- الاقتصاد الإداري(يشترط ألا يكون قد مر أكثر من خمس سنوات على تار
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