إنجي الحسيني تكتب: حواديت مستورة لـ«بسنت عثمان»

كزائر خفي تقتحم الإعلامية والكاتبة "بسنت عثمان" الجدران وتكشف عن أسرار كل بيت وذلك من خلال كتابها الثاني " حواديت مستورة" والصادر عن دار " لوتس " للنشر والتوزيع والذي تقول فيه "وراء كل بيت حكاية هى في الأصل حكاية حياة".. وبعين فنان مرهف الحس، يلتقط أدق التفاصيل قسمت الكاتبة مدونتها القصصية إلى خمسة تابلوهات متنوعة، تستحق التأمل والتمعن حيث ترسخ المواعظ والقيم من خلال قصص مشوقة رواها أبطالها بلغة سلسة مكتوبة بانسيابية ونعومة تنم عن ذكاء الكاتبة المهمومة بقضايا مجتمعها والتي تبدأ من "الأسرة" وكأنها طبيب حاذق يكتشف بسهولة أصل الداء، ورغم تنويهها في مقدمة كتابها إن "حكاياتها" من وحى خيالها وهو لا شك فيه ولكن القارئ ليكاد يجزم بأنها أحداثا حقيقية.





وبداية من الغلاف الذي يحمل روح التفاؤل والذي يزينه صورة جميلة للكاتبة ذات الابتسامة المشرقة، في حين أن اسم الكتاب يبعث على الفضول فكلمة "حواديت" تثير الرغبة في المعرفة وكلمة "مستورة" تجعل القارئ يرغب في اكتشاف الأسرار والخبايا، ومرورا بالأهداء الأول والذي يدل على قيمة الأسرة عند مؤلفة العمل أما الأهداء الثاني فيشير إلى أبطال حواديتها وهن النساء صاحبات تلك الحكايات والتي دفعن لها ثمنا ما، وكأنها تستزيد من فضول القارئ.





وقد تنوعت شخصية المرأة داخل العمل، حيث تعرضت لخمسة نماذج هن محور الأحداث فقدمت الابنة المراهقة المتمردة على أمها، والأم الصبورة على متاعب الحياة توازيها المرأة المحبة التي تقف بجوار حبيبها رغم فقره ومرضه واختلاف ثقافته وجنسيته، كما جسدت معنى العطاء المتبادل بين امرأتين أحدهما ساعدت غريبا في الطريق وبالمقابل كانت الأستاذة الجامعية الشابة التي تقف بجوار أحد طلابها، ثم عرضت نموذجين متناقضين بدأته بزوجة متسلطة عنيدة تفقد زوجها الحنون بكثرة جفائها وانتهت بأخري مطيعة لزوج قاسي لا يعرف معنى الرحمة.





وقد جاءت التابلوهات الخمسة مرتبة ترتيبا جاذبا، كما ينتهى كل تابلوه بحزمة من الأقوال والحكم، فجاء التابلوه الأول معنونا باسم "يا ريت اللي جرى ما كان": وهو عنوان يشير إلى الندم وسرعان ما كشفت السطور الأولي للبطلة صاحبة الخمس عشرة عاما، عن مشاكل سن المراهقة وعلاقة الفتاة بأمها في هذه السن الحرجة والذي يصل إلى حد النقد والتجاوز واللامبالاة تجاه تضحيات الأم أو الأب، لتقدم الكاتبة نموذج متكرر من جيل يتسم بالعند وكثرة الشكوى والرفض لأي نصيحة،ومن خلال الحوار السلس نكتشف طريقة تفكيرهذا السن وعاداته السيئة ورغبة اصحابه في التحرر من قيود الأهل مع استنزافهم ماديا وعاطفيا في نفس الوقت وهو ما يعتبر جرس إنذار لكل بيت.





أما التابلوه الثاني وهو بعنوان "القسمة والنصيب": حيث تبدأ الكاتبة بافشاء سر النجاح في الحياة، وتناولت شخصية راضي "وهو اسم على مسمى" لشاب ضعيف الهيئة من أسرة متوسطة بسيطة، حيث تلقي الضوء على متاعب تلك الطبقة ومعاناتهم، فالأب يعمل في وظيفتين والأم المدبرة التي تعتمد على "الجمعيات" لتوفير احتياجاتهم،وراضي لم يستسلم لظروفه بل تحمل المسئولية مبكرا وسافر وكافح في الغربة حتى قابل قسمته ونصيبه والتى كانت عونا له فى اجتيازأشد الصعوبات وهو "المرض".





التابلوه الثالث " حكايات رد الجميل وجبر الجوابر": وتروي الكاتبة حكاية تفاني لأب حنون شديد عطاء ولكنه يسقط فجأة وسط جمهور من متفرجى الشارع المزدحم لتقف ابنته وابنه في حيرة ماذا يفعلان؟! حتي يهبط ملاك الرحمة وتدور عجلة الزمان لترد الابنة الجميل.





التابلوه الرابع "عقدة الذنب" : أختلفت الرؤية قليلا حيث عرضت نموذج سلبي متشبع بالأنانية والتحكم لزوجة متسلطة ومعقدة لا تعرف غيرالتكبر والعناد حتى تفقد حب عمرها ولكن الرياح تأتي بما لا تشتهى السفن فيهرب زوجها لأخرى بعد شعورها بالذنب.





التابلوه الخامس "عذاب رشا ومصيرها المجهول" : وهو تابلوه جاء مناقضا للتابلوه السابق، فالزوجة تحاول استرضاء زوجها وحماتها بكل الوسائل الممكنة حتى تحولت لخادمة مميكنة مع مرور الوقت ولم يشفع لها ذلك إذا أسود وجه زوجها عندما علم بحملها في أنثي وهنا كانت لحظة الفراق وتجسيد للعدل الألهى فى أروع صورة، ورغم أن النصيب قد أوجع بطلة العمل إلا أن " الأمل" كان هو نهاية الرحلة.





فى النهاية نستطيع أن نرفع القبعة للكاتبة "بسنت عثمان" تلك الزهرة الناعمة والجميلة ذات الرائحة العطرة والتى صبغت قدرتها على تقديم قصص واقعية عميقة بلغة رشيقة ممتعة تضم فى محتواها قيم ومعاني ودروس لا تخل بالبناء الدرامى للقصة.