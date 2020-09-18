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محافظات

بعد يومين من فتح باب الترشح .. 137 مرشحا لمجلس النواب في الإسكندرية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:03 م
١٣٧ مرشحا لمجلس النواب
١٣٧ مرشحا لمجلس النواب بالإسكندرية بعد يومين بفتح باب الترشح
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أحمد بسيوني
تقدم 9 مرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، اليوم الجمعة، إلى لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح، بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، بينما لم تتقدم أي قائمة للترشح حتى الآن.

ووصل بذلك إجمالي عدد المرشحين المحتملين بالإسكندرية إلى ١٣٧ مرشحا، بعد ما تقدم ١٢٨ مرشحا أمس.

وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على  الانتخابات إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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وقد خصصت المحكمة قاعتين لاستقبال الطلبات وتم توزيع الدوائر عليها، تسهيلا على المرشحين مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 أكتوبر في الإسكندرية في المرحلة الأولى.
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