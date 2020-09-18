إيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بالعامرية ... شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان، غرب الإسكندرية ، حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، وذلك في إطار مواصلة حملات التصدي لأعمال البناء المخالف بنطاق الحي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف وإزالة جميع المخالفات.





وذكر الحي في بيان اليوم الجمعة، أن رئيس وحدة الإزالة الفورية ومهندس التنظيم والإدارات المعنية شنوا حملة فورية، للقضاء على البناء المخالف في المهد، أسفرت عن تم فك شدة خشبية لقواعد وسملات بمصنع العلف بالبصرة احدى قرى مريوط بجوار محطة خمسة.

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وأضاف البيان أنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.



